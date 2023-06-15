Підписання відбулось під час конференції "Від принципів до дій: на шляху до Ukraine Recovery Conference 2023", яку провів Глобальний договір ООН в Україні у співпраці з урядом Великобританії.

Принципи довгострокового сталого економічного відновлення України (Ukraine Business Compact 2023) будуть представлені 21-22 червня в Лондоні на щорічній Конференції з питань відновлення України, де до підписання зможуть доєднатися міжнародні компанії, які будуть інвесторами з відбудови України.

"Екосистема для відбудови країни — це партнерство різних бізнесів, підтримка одне одного, це партнерство з державою, яка чує бізнес і підключає його до питань відновлення. Це також і громадський сектор, який є рушієм змін. Громадський сектор разом із бізнесами зміг переконати Британських представників у важливості долучення України до Ukraine Business Compact. І тепер український бізнес стає основою й опорою для залучення міжнародних інвестицій в Україну", — розповіла Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні.

Підписантами декларації стали як представники державних структур — Укрзалізниці та Укренерго, так і приватний сектор — МХП, EVERLEGAL, Епіцентр, Астарта, FILM.UA, ІТ-Інтегратор, Carlsberg Ukraine та інші. Одним із підписантів стала і залізорудна компанія Ferrexpo, головний офіс якої розташований у Лондоні, де проходитиме конференція з відновлення України.

"Компанія підтримує Україну не лише податками, робочими місцями та інвестиціями, але і гуманітарними зусиллями. Ferrexpo вже спрямувала понад 700 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, ТрО, переселенців та постраждалих областей”, - коментує директорка з маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонська. За її словами, менеджменту Ferrexpo вдалось переконати міжнародних акціонерів компанії, клієнтів та партнерів долучатися до допомоги Україні: вже зараз Ferrexpo розробляє плани з відновлення України разом з всесвітньовідомими компаніями. Зокрема, компанія задекларувала намір інвестувати понад $3,3 млрд після перемоги лише у модернізацію обладнання і будівництво нових потужностей в Україні у рамках ініціатив сталого розвитку української економіки та покращення стану довкілля.

Компанії-підписанти Ukraine Business Compact 2023 зобов'язуються: інвестувати та працювати стало, прискорюючи зелений перехід та інклюзивне зростання відповідно до міжнародної корпоративної практики; діяти відповідально та посилювати відповідальну ділову практику у згоді з міжнародними стандартами, включаючи дотримання чинного законодавства, підтримку та дотримання прав людини, справедливі та інклюзивні практики, а також запобігання корупції. Також компанії зобов'язуються впроваджувати найкращі практики корпоративного управління та працювати над визначенням сфер, де підписанти Угоди та український бізнес можуть обмінюватися можливостями, просувати найкращі практики управління на взаємовигідній основі, дотримуватися всіх законодавчих та нормативних актів щодо санкцій.