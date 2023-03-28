Найбільші експортери України 2022: Ferrexpo збільшує частку експорту продукції в Європу до 27%

Про це повідомляється у рейтингу ТОП 50 найбільших експортерів України, які допомогли вистояти у 2022 воєнний рік, авторства Forbes.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України у 2022 році скоротився на 35%, до $44,2 млрд. Скорочення вдарило по всіх галузях. Єдиним помітним винятком став експорт IT‑послуг, який зріс на 6%, до $7,35 млрд.

Як зазначає Forbes, попри падіння більше ніж утричі експортних спроможностей через блокування українських портів, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) країни залишається лідером за обсягом експорту. Його частка в експортній картині минулого року сягає 15%, а це $9,1 млрд за 9 місяців 2022 року. Для порівняння у 2021 році металурги експортували продукції на понад $23,1 млрд.

Компанія Ferrexpo, єдине промислове підприємство ГМК України, акції якого торгуються на Лондонській фондовій біржі, за обсягами експорту 2022 року посіла третє місце серед інших компаній галузі та пʼяте місце серед усіх українських компаній.

Загалом Ferrexpo за 9 місяців 2022 року вдалось експортувати продукції на суму $897 млн, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення Полтавської області, адже підприємство забезпечує третину податкових надходжень регіону. У річному звіті Ferrexpo за 2022 рік, що був опублікований на Лондонській фондовій біржі 15 березня 2023 року, зазначено, що експортний виторг компанії склав $1,2 млрд за 12 місяців минулого року. У цьому ж звіті зазначається, що Ferrexpo збільшила свою частку в експорті окатків до Європи в 2022 році до 27%, порівняно з 23% роком раніше, попри численні виклики пов’язані з активними бойовими діями в Україні.

Forbes зазначає, що крім стандартних для галузі логістичних і енергетичних труднощів, на Ferrexpo тисне держава. У лютому 2023‑го Шевченківський районний суд арештував рахунки основного підприємства групи – Полтавського ГЗК за підозрою в нібито ухиленні від сплати податків на 2 млрд грн. Арешт обвалив акції Ferrexpo на Лондонській біржі на 9%. Підприємство стверджує, що звинувачення слідчих органів є безпідставними та необґрунтованими і намагається оскаржити рішення в апеляційній інстанції. До війни Ferrexpo тримала близько 9% світового ринку окатків із річним виробництвом понад 11 млн т. Результат 2022‑го – приблизно 6,2 млн т., що майже вдвічі менше від запланованих виробничих показників. У 2022 році Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд гривень податків до бюджетів різних рівнів та інвестувала в українські активи під час війни майже 6 млрд гривень.

Рейтинг ТОП 50 експортерів формувався шляхом прямого запиту у корпорацій, пошуку інформації, що знаходяться у відкритому доступі на корпоративних сайтах, а також на основі даних сервісу Import Genius, який надає доступ до митних декларацій, оформлених у період до 30 вересня 2022 року. Для забезпечення галузевої репрезентативності бізнес видання виокремило вісім напрямків економіки й продемонструвало по 5-10 компаній з найбільшими експортними спроможностями.



Нагадаємо, раніше було опубліковано ТОП 5 компаній, які стали найбільшими спонсорами обороноздатності України у 2022 році.

