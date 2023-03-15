Київський апеляційний суд вчергове переніс розгляд справи щодо арешту рахунків ПрАТ "Полтавський ГЗК" на два тижні

Причиною перенесення стала відмова суддів у задоволенні клопотання сторони захисту надати можливість працівникам компанії на основі довіреності від ПрАТ "Полтавський ГЗК" розповісти про негативний вплив арешту рахунків на діяльність підприємства та його підрядників. На думку суду, цих довіреностей для підтвердження повноважень працівників було недостатньо.

Суд проігнорував неодноразові заклики сторони захисту продовжити розгляд справи навіть без участі працівників компанії, адже розблокування рахунків вкрай важливе для забезпечення подальшої роботи підприємства.

"Кримінальний процесуальний кодекс не встановлює вимог щодо надання додаткових документів, а повноваження працівника юридичної особи підтверджуються лише довіреністю. Враховуючи, що адвокати підприємства та прокурор Офісу Генерального прокурора були присутні на засіданні, рішення про перенесення слухання через неможливість виступу представників компанії вважаємо безпідставним, бо це не є суттєвою перешкодою для подальшого розгляду скарги. Такі дії суду дають нам підстави вважати, що розгляд справи навмисне затягується", - прокоментувала юридична служба ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Компанія планує надалі наполягати на розгляді скарги в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва на всі банківські рахунки ПрАТ "Полтавський ГЗК", який є одним з підприємств компанії Ferrexpo, було накладено арешт. Таким чином було зупинено всі видаткові операції з грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших податкових платежів до державного бюджету.

Наразі триває розслідування щодо ймовірного ухиляння від сплати ренти за залізну руду протягом 2018–2021 років (далі – "Розслідування"), подробиці якого нещодавно були розкриті у проміжних результатах Групи за 2022 рік.

Також, у рамках розгляду справи 16 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва частково задовольнив вимоги підприємства щодо скасування арешту рахунків ПрАТ "Полтавський ГЗК". Зокрема, ПрАТ "Полтавський ГЗК" було дозволено здійснювати:

Виплати заробітної плати і відповідних нарахувань (аліментів, лікарняних, допомоги сімʼям загиблих під час оборони України співробітників тощо) для штатних працівників.

Оплати послуг оренди комунального та державного майна, товарів та послуг державних та комунальних підприємств, установ та здійснення комунальних платежів.

Виплати, пов'язані зі сплатою місцевих податків та зборів.

Оплати щодо закупівлі харчів, продуктів, оренди приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Однак, суд відхилив можливість проведення сплати за товари і послуги отримані від підрядних організацій, а також проведення фінансових операцій, які направлені на соціальну підтримку України.

ПрАТ "Полтавський ГЗК" вважає, що продовження заборони на проведення платежів в сторону цих підприємств ставить під загрозу їхню роботу, фінансову стабільність декількох тисяч співробітників, адже для більшості з цих компаній ПрАТ "Полтавський ГЗК" є основним замовником. Окрім того, послуги та товари, які надають ці підрядні організації є критичними для забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємства. А можливе зменшення обсягів виробництва чи його зупинка спричинить недотримання державою податків, і працівниками стабільної зарплати.

ПрАТ "Полтавський ГЗК" наполягає також на знятті арешту з фінансових операцій, які направлені на соціальну підтримку України. У 2022 році в рамках програми гуманітарної підтримки України ПрАТ "Полтавський ГЗК" спрямував понад 500 мільйонів гривень на допомогу 8 областям, які найбільше постраждали від російської агресії. Підприємство вважає вкрай важливим сьогодні продовжити всі заплановані соціальні та гуманітарні програми в рамках діяльності Благодійного Фонду ПрАТ "Полтавський ГЗК".

ПрАТ "Полтавський ГЗК" наголошує на важливості повного розблокування рахунків задля забезпечення повноцінної роботи підприємства і вживає всіх необхідних заходів для цього.

Довідка про ПрАТ "Полтавський ГЗК": ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. За 2022 рік підприємство сплатило понад 3,3 мільярди гривень до бюджетів різних рівнів. Входить до ТОП 30 найбільших платників податків в Україні.

Довідка про Ferrexpo: Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2022 році Група виготовила 6,1 мільйона тонн у 2022 році, що на 46% менше порівняно з попереднім роком, що відображає операційні та логістичні обмеження протягом 2022 року через повномасштабну війну в Україні (2021: вироблено 11,2 мільйона тонн). Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.