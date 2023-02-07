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Офіційна позиція ПрАТ «Полтавський ГЗК» щодо блокування банківських рахунків підприємства

7 лютого, 2023 вiвторок
15:52
Новини

ПрАТ «Полтавський ГЗК», який є одним з підприємств компанії Ferrexpo, повідомляє, що відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва на всі банківські рахунки підприємства було накладено арешт і зупинено всі видаткові операції з грошовими коштами за винятком податкових операцій по сплаті податків, зборів та інших податкових платежів до державного бюджету

Суд ухвалив це рішення за клопотанням представників Офісу Генерального прокурора України в рамках розслідування щодо нібито ухилення компанією від сплати рентних платежів.

Ми вважаємо, що блокування коштів на всіх банківських рахунках компанії є проявом надмірного тиску на підприємство. Адже частиною 2 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати наслідки арешту майна для третіх осіб, якими в розумінні закону є також працівники підприємства.

Накладення арешту на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» ставить під загрозу виплату заробітної плати більше 7500 співробітникам компанії та підрядних організацій, які такою ухвалою суду позбавлені єдиного джерела існування в даний час - заробітної плати. Виплату зарплати було заплановано на 7 лютого 2023 року.

Крім того, 7 лютого 2023 року ПрАТ «Полтавський ГЗК» планувало здійснити додаткову виплату всім співробітникам підприємства задля підтримки працівників та їхніх сімей. Дане рішення було прийнято Правлінням комбінату, незважаючи на значні труднощі, із якими стикнулося підприємство через повномасштабну російську агресію, блокування нею чорноморської портової інфраструктури та обстріли енергетичних об’єктів.

Також частиною 4 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що у разі задоволення клопотання суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Наразі керівництво підприємства вживає всіх необхідних заходів для того, щоб в судовому порядку розблокувати банківські рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати співробітникам та виконання договірних зобов’язань перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг, критичних для здійснення виробничої діяльності підприємства.

Довідка про ПрАТ «Полтавський ГЗК»:

ПрАТ «Полтавський ГЗК» є одним з підприємств  компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2022 році Група виготовила 6,1 мільйона тонн у 2022 році, що на 46% менше порівняно з попереднім роком, що відображає операційні та логістичні обмеження протягом 2022 року через війну в Україні (2021: вироблено 11,2 мільйона тонн). Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

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