Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Сумами
У п'ятницю, 22 квітня, було відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у telegram.
За його словами, залізничне сполучення зі столицею було відновлено, але воно поки здійснюватиметься з пересадкою у Ніжині.
"Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки що з пересадкою в Ніжині, але ж", - написав Живицький.
Він додав, що крім цього, в Сумській області відновлено рух поїздів ще за 11 маршрутами.
- 16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом.
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