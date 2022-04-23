Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Сумами

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у telegram.

За його словами, залізничне сполучення зі столицею було відновлено, але воно поки здійснюватиметься з пересадкою у Ніжині.

"Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки що з пересадкою в Ніжині, але ж", - написав Живицький.

Він додав, що крім цього, в Сумській області відновлено рух поїздів ще за 11 маршрутами.



16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом.

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