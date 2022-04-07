Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум
Укрзалізниця від четверга, 7 квітня, відновлює рух приміських поїздів з Харкова до Сум
Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
За даними перевізника, потяг №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00, до Сум прибуватиме о 13:27. Із Сум відправлятиметься поїзд №6268. Час відправлення – 14:00, прибуття до Харкова – 19:09.
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