Про це написала Укрзалізниця у телеграм.

Згідно з її повідомленням, два нові приміські поїзди з 7 червня почнуть крусувати в напрмках Чернігів — Славутич — Чернігів, а також Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2.

Що стосується сполучення Чернігів — Славутич, з Чернігова електричка вирушатиме щоденно о 8:05, з прибуттям до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправлятиметься о 9:20, прибуватиме до Чернігова о 10:20.

Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2. Відправлення із Запоріжжя - о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.

Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на вівторок, 7 червня. Він відправиться із Покровська до Львова.