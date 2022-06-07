Укрзалізниця з 7-8 червня призначає нові приміські поїзди Чернігів - Славутич та Запоріжжя - Дніпро
З 7 червня почала курсувати електричка Чернігів - Славутич, з 8 червня УЗ запустить приміський поїзд Запоріжжя - Дніпро
Про це написала Укрзалізниця у телеграм.
Згідно з її повідомленням, два нові приміські поїзди з 7 червня почнуть крусувати в напрмках Чернігів — Славутич — Чернігів, а також Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2.
Що стосується сполучення Чернігів — Славутич, з Чернігова електричка вирушатиме щоденно о 8:05, з прибуттям до Славутича о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправлятиметься о 9:20, прибуватиме до Чернігова о 10:20.
Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2. Відправлення із Запоріжжя - о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.
Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на вівторок, 7 червня. Він відправиться із Покровська до Львова.
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