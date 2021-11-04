Укрзалізниця з грудня підвищить зарплату працівникам ще на 10%

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, компанія піднімає тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10% з 1 грудня цього року.



"Позитивні операційні та фінансові результати останніх місяців дають нам змогу підняти заробітну плату для залізничників. Наша головна мета - повернути Укрзалізниці репутацію стабільного роботодавця і дати залізничникам гідні умови праці та високий рівень доходу", - цитує пресслужба слова Камишіна.



У компанії нагадали, що попереднє піднняття заробітних плат залізничників відбулось із червня 2021 року.

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