Укрзалізниця з грудня підвищить зарплату працівникам ще на 10%
Укрзалізниця з грудня підніме тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10%
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, компанія піднімає тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10% з 1 грудня цього року.
"Позитивні операційні та фінансові результати останніх місяців дають нам змогу підняти заробітну плату для залізничників. Наша головна мета - повернути Укрзалізниці репутацію стабільного роботодавця і дати залізничникам гідні умови праці та високий рівень доходу", - цитує пресслужба слова Камишіна.
У компанії нагадали, що попереднє піднняття заробітних плат залізничників відбулось із червня 2021 року.
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