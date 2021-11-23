1806 км через 12 областей: в Україні запускають потяг із Маріуполя до Рахова

Про це Укрзалізниця повідомляє у Facebook.



"Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина - 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції. Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну - проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України. Маршрут на висоті - його кінцева зупинка знаходиться у найбільш високогірному місті України", - розповіли в УЗ.

Маршрут Маріуполь-Рахів довжиною 1806 км охоплюватиме 12 областей. Потяг №5/6 запустять цим шляхом 12 грудня 2021 року.

Для зручності пасажирів потяг зупинятиметься на станціях Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня, Кваси - найближчих до популярних у туристів місць.