1806 км через 12 областей: в Україні запускають потяг із Маріуполя до Рахова
Укрзалізниця запускає потяг №5/6 призначенням Маріуполь-Рахів із рекордно довгим маршрутом
Про це Укрзалізниця повідомляє у Facebook.
"Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина - 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції. Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну - проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України. Маршрут на висоті - його кінцева зупинка знаходиться у найбільш високогірному місті України", - розповіли в УЗ.
Маршрут Маріуполь-Рахів довжиною 1806 км охоплюватиме 12 областей. Потяг №5/6 запустять цим шляхом 12 грудня 2021 року.
Для зручності пасажирів потяг зупинятиметься на станціях Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня, Кваси - найближчих до популярних у туристів місць.
- Нагадаємо, з 12 грудня до гірськолижних курортів у Карпатах курсуватимуть сім додаткових потягів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе