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Головна Суспільство 1806 км через 12 областей: в Україні запускають потяг із Маріуполя до Рахова

1806 км через 12 областей: в Україні запускають потяг із Маріуполя до Рахова

23 листопада, 2021 вiвторок
22:25
Суспільство потяги

Укрзалізниця запускає потяг №5/6 призначенням Маріуполь-Рахів із рекордно довгим маршрутом

Про це Укрзалізниця повідомляє у Facebook.

"Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина - 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції. Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну - проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України. Маршрут на висоті - його кінцева зупинка знаходиться у найбільш високогірному місті України", - розповіли в УЗ.

Маршрут Маріуполь-Рахів довжиною 1806 км охоплюватиме 12 областей. Потяг №5/6 запустять цим шляхом 12 грудня 2021 року.

Для зручності пасажирів потяг зупинятиметься на станціях Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня, Кваси - найближчих до популярних у туристів місць.

  • Нагадаємо, з 12 грудня до гірськолижних курортів у Карпатах курсуватимуть сім додаткових потягів.
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