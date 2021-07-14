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Укрзалізниця завершила реконструкцію колії до зони ЧАЕС

14 липня, 2021 середа
21:34

Укрзалізниця завершила реконструкцію колії між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею

Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда, повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, інформує пресцентр відомства

За словами керівника компанії, усі роботи були виконані в рекордні строки. 

“У червні ми виграли тендер і підписали угоду з Енергоатомом на реконструкцію зазначеної ділянки. Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива” — зазначив Юрик.

Зокрема, у ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно відповідно до проєкту та реконструйовано колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.

Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, — що зберігатиметься там упродовж наступних ста років. Реконструйовану ділянку буде презентовано на наступному тижні.

  • Нагадаємо, 3 лютого 2021 року Кабінет міністрів України розпорядженням №91-р передав залізничну колію «Вільча — Янів» (зона відчуження, Іванківський район Київської області) на баланс НАЕК «Енергоатом».

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