Укрзалізниця зробила всі рейси зі Сходу на Захід України евакуаційними й закрила продаж квитків на них
3 березня Укрзалізниця зробила квитки на рейси зі Сходу на Захід України безкоштовними та призначеними для евакуації людей з гарячих точок російсько-української війни
Про це повідомила Укрзалізниця.
Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись такими потягами:
- №1/2 Константинівка - Івано-Франківськ;
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- №5/6 Маріуполь - Рахів;
- №7/8 Київ - Чернівці;
- №15/16 Харків - Рахів;
- №17/18 Харків - Ужгород;
- №21/22 Харків - Трускавець;
- №25/26 Одеса - Рахів;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №31/32 Кривий Ріг - Ужгород;
- №35/36 Одеса - Перемишль;
- №37/38 Одеса - Ужгород;
- №41/42 Дніпро - Трускавець;
- №45/46 Краматорськ - Ужгород;
- №49/50 Київ - Трускавець;
- №55/56 Київ - Рахів;
- №57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп;
- №7/78 Одеса - Ковель;
- №81/82 Київ - Ужгород;
- №85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя);
- №91/92 Київ - Львів;
- №95/96 Київ - Рахів;
- №97/98 Київ - Ковель;
- №114/113-142/141 Лиман - Львів;
- №119/120 Запоріжжя - Львів;
- №129/130 Кременчуг - Ворохта;
- №149/150 Полтава - Чернівці;
- №135/136 Одеса - Чернівці;
- №249/250 Київ - Чернівці;
- №749/750 Київ - Івано-Франківськ;
- № 705 Дарниця - Київ Пас – Львів;
- № 715 Дарниця - Київ Пас - Львів;
- № 723 Харків – Львів;
- № 747 Киів – Тернопіль.
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