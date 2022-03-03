Укрзалізниця зробила всі рейси зі Сходу на Захід України евакуаційними й закрила продаж квитків на них

Про це повідомила Укрзалізниця.



Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись такими потягами:

№1/2 Константинівка - Івано-Франківськ;

№3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№5/6 Маріуполь - Рахів;

№7/8 Київ - Чернівці;

№15/16 Харків - Рахів;

№17/18 Харків - Ужгород;

№21/22 Харків - Трускавець;

№25/26 Одеса - Рахів;

№29/30 Київ - Ужгород;

№31/32 Кривий Ріг - Ужгород;

№35/36 Одеса - Перемишль;

№37/38 Одеса - Ужгород;

№41/42 Дніпро - Трускавець;

№45/46 Краматорськ - Ужгород;

№49/50 Київ - Трускавець;

№55/56 Київ - Рахів;

№57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп;

№7/78 Одеса - Ковель;

№81/82 Київ - Ужгород;

№85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя);

№91/92 Київ - Львів;

№95/96 Київ - Рахів;

№97/98 Київ - Ковель;

№114/113-142/141 Лиман - Львів;

№119/120 Запоріжжя - Львів;

№129/130 Кременчуг - Ворохта;

№149/150 Полтава - Чернівці;

№135/136 Одеса - Чернівці;

№249/250 Київ - Чернівці;

№749/750 Київ - Івано-Франківськ;

№ 705 Дарниця - Київ Пас – Львів;

№ 715 Дарниця - Київ Пас - Львів;

№ 723 Харків – Львів;

№ 747 Киів – Тернопіль.

Посадка на ці потяги, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок і літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватися залежно від оперативної ситуації.

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