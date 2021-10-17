Ультиматум Ізраїлю від ХАМАСу: $8 млн до 19 жовтня або відновляться ракетні обстріли, - ЗМІ

ХАМАС у неділю, 17 жовтня 2021 року, направив до Ізраїлю послання з ультимативною вимогою перевести в Газу 8 млн доларів з катарського гранту протягом найближчих двох днів. Якщо ж це не буде зроблено до 19 жовтня, терористи погрожують відновити ракетні обстріли. Про це повідомило палестинське видання "Аль-Аян", передає Еспресо.TV з посиланням на Vesty.co.il.



Своєю чергою ізраїльська сторона, за даними видання, схильна до поступок.



"Як очікується, Ізраїль найближчим часом схвалить низку істотних послаблень режиму блокади Гази, включно із ліцензіями на працю в Ізраїлі для тисяч жителів анклаву", - зазначають ізраїльські журналісти.



Довідка



Катар щомісяця переводить по $100 для 100 тис. малозабезпечених родин арабів Паластини. Разом це від $10 до $30 на місяць.



Спершу гроші йшли напряму, готівкою. Але потім, аби уникнути потрапляння їх до рук ХАМАСу, кошти з катарських грантів стали йти до палестинських банків, а пізніше було досягнуто домовленості щодо пересилання їх через рахунки ООН у Нью-Йорку.



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"Разом з тим, поки що домовленості на практиці не реалізовано. ХАМАС вимагає терміново направити гроші з Катару, оскільки йому немає чим виплачувати зарплати своїм чиновникам, у тому числі із силових структур. В Єрусалимі на ультиматум наразі не відреагували", - йдеться в статті Vesty.co.il.





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