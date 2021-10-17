Ультиматум Ізраїлю від ХАМАСу: $8 млн до 19 жовтня або відновляться ракетні обстріли, - ЗМІ
Визнаний у світі терористичним, палестинський рух ХАМАС оголосив ультимативні вимоги на адресу уряду Ізраїлю. Йдеться про негайний доступ до призначених палестинським родинам коштів від гуманітарного фонду Катару
ХАМАС у неділю, 17 жовтня 2021 року, направив до Ізраїлю послання з ультимативною вимогою перевести в Газу 8 млн доларів з катарського гранту протягом найближчих двох днів. Якщо ж це не буде зроблено до 19 жовтня, терористи погрожують відновити ракетні обстріли. Про це повідомило палестинське видання "Аль-Аян", передає Еспресо.TV з посиланням на Vesty.co.il.
Своєю чергою ізраїльська сторона, за даними видання, схильна до поступок.
"Як очікується, Ізраїль найближчим часом схвалить низку істотних послаблень режиму блокади Гази, включно із ліцензіями на працю в Ізраїлі для тисяч жителів анклаву", - зазначають ізраїльські журналісти.
Довідка
Катар щомісяця переводить по $100 для 100 тис. малозабезпечених родин арабів Паластини. Разом це від $10 до $30 на місяць.
Спершу гроші йшли напряму, готівкою. Але потім, аби уникнути потрапляння їх до рук ХАМАСу, кошти з катарських грантів стали йти до палестинських банків, а пізніше було досягнуто домовленості щодо пересилання їх через рахунки ООН у Нью-Йорку.
Читайте також: ХАМАС не зміг втілити жодного задуму, ми ж досягли усіх поставлених цілей, - міністр оборони Ізраїлю Ганц про антитерористичну операцію "Вартовий стін"
"Разом з тим, поки що домовленості на практиці не реалізовано. ХАМАС вимагає терміново направити гроші з Катару, оскільки йому немає чим виплачувати зарплати своїм чиновникам, у тому числі із силових структур. В Єрусалимі на ультиматум наразі не відреагували", - йдеться в статті Vesty.co.il.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе