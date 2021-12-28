Улюбленого футболіста Луческу призначать спортивним директором російського клубу

Про це повідомляє Armsport.

Згідно з даними джерела, Мхітарян уже досяг усної домовленості про співпрацю з власником "Краснодара" Сергієм Галицьким. Після завершення ігрової кар'єри вірменин, який виступає за італійську "Рому", обійме посаду в російському клубі.

Водночас наголошується, що Мхітаряна не цікавить перехід до жодного з російських клубів як футболіста.

32-річний Генріх Мхітарян відомий виступами за англійський "Манчестер Юнайтед", німецьку "Борусію" з Дортмунду та донецькі "Металург" та "Шахтар", за який він грав з 2010 до 2013 року.

Нинішній тренер "Динамо" Мірча Луческу, називав вірменського півзахисника найкращим футболістом, який грав під його керівництвом.