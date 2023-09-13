Умєров обговорив зміцнення обороноздатності України з канадським колегою Блером
Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався телефоном з міністром оборони Канади Біллом Блером
Про це Умєров і Блер написали на своїх сторінках у мережі Х (колишній твіттер).
"Сьогодні я говорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжувати підтримувати суверенітет України. Канада вже виділила понад 1,8 мільярда доларів на військову допомогу Україні – і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав Блер.
Рустем Умєров зазначив, що серед іншого поінформував свого колегу про останні події на полі бою.
"Ми обговорили подальші кроки у зміцненні обороноздатності України, зокрема довгострокові програми оборонного співробітництва", – додав він.
- 11 вересня міністр оборон України вперше на цій посаді поспілкувався телефоном з очільником Пентагону Ллойдом Остіним. Вони обговорили допомогу нашій країні й порядок денний засідання у форматі "Рамштайн", запланованого на наступний тиждень.
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