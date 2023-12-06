Умєров про контрнаступ: ЗСУ пройшли вже дві лінії оборони росіян
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські військові пройшли дві лінії оборони російських військ і зараз перебувають між другою і третьою
Про це він сказав в ефірі Fox News під час візиту до США.
"Ми справляємося. Ми продовжуємо звільняти нашу територію. Ми пройшли першу (лінію оборони, - ред), другу". - заявив міністр оборони.
За його словами, Збройні Сили деокупували 50% території України та перемагають Росію на нашій землі. Також Умєров наголосив, що зараз Україна має план зі звільнення територій на 2024 рік.
Очільник Міноборони зазначив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. На запитання журналіста про те, чи можливе врегулювання, якщо війна розтягнеться на роки, Умєров відповів, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо це станеться.
"Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (росіяни, - ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати", - заявив він.
Згодом у пресцентрі Міністерства оборони опублікували роз'яснення слів міністра. Там зазначили, що українські військові справді на певних ділянках фронту ведуть бойову роботу між другою і третьою лініями оборони.
Проте назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі перебувають конкретні операції, повідомлять відповідні підрозділи відповідно до протоколів комунікації.
- У вересні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України здійснили важливий прорив на південному напрямку фронту.
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