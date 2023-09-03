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Українські сили прорвали першу лінію оборони Росії поблизу Запоріжжя, - Тарнавський

3 вересня, 2023 неділя
08:44
Війна з Росією ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України здійснили важливий прорив на південному напрямку фронту

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian.

Так, Тарнавський підрахував, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою оборонними лініями.

"У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони", - зазначив він.

Тарнавський підкреслив, що величезне мінне поле заблокувало український наступ на кілька тижнів, поки сапери розчищали піший штурмовий шлях. За ним російські війська "просто стояли й чекали на українську армію", підбиваючи українську техніку снарядами та БПЛА.

За словами Тарнавського, після подолання українськими силами цього бар’єра росіяни змушені посилювати свої позиції, стягуючи війська в цей район з інших напрямків – Херсона й Лиману, а також з території Росії.

"Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. Все у нас попереду", – наголосив Тарнавський. 

Як зазначив генерал, під час контрнаступу Україна втратила більше часу, ніж очікувалося, на розмінування територій.

"На жаль, складною була для нас евакуація поранених. Це також ускладнювало просування. На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю лінію оборони. Вони готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена", - зазначив Тарнавський.

За його словами, друга лінія дуже відрізняється від першої. Вона не настільки укріплена, складається з кількох розрізнених ділянок, а не суцільна, мінні поля там значно менші, і з’являється можливість активніше використовувати військову техніку.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

Згодом The New York Times повідомило, що російські окупанти вигадали нову тактику для того, щоб зупинити просування українських військ у Запорізькій області. Так, вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.

3 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Збройні Сили України продовжують вести наступальні операції на заході Запорізької області та просуваються вперед.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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