Українські військові просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати, – ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися там. У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Росіяни ж стверджували, що Сили оборони України зберігають обмежену присутність на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області станом на 2 вересня. За їхніми словами, ЗСУ утримують позиції між Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона) та Підстепним.

Крім того, українські війська активно проводили наступальні операції під Бахмутом 2 вересня та продовжували рухатися вперед. Геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили наблизилися до місцевості Кліщіївка.

Водночас росіяни розпочали наступальні дії вздовж лінії від Куп'янська до Сватового. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупантам не вдалося досягти успіху в районі Новоєгорівки та Новоселівського.

Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 2 вересня, українські війська досягли прогресу на північ від Павлівки, розташованої за 30 кілометрів на південний захід від міста Донецьк. Російський військкор стверджував, що тривають бої поблизу селища Шевченко і вказував на важливість цього російського логістичного центру в цьому районі.

За його словами, українські війська атакували Приютне, Урожайне та Старомайорське. Інший військовий блогер з РФ повідомив, що українські сили посилили обстріли російських позицій на лінії Старомайорське-Приютне.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

Згодом The New York Times повідомило, що російські окупанти вигадали нову тактику для того, щоб зупинити просування українських військ у Запорізькій області. Так, вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.