Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Умєров провів розмову з міністром оборони Німеччини: що обговорили

Умєров провів розмову з міністром оборони Німеччини: що обговорили

5 жовтня, 2023 четвер
16:05
Війна з Росією на фото: Рустем Умєров і Борис Пісторіус

Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 5 жовтня, провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом

Про це Умеров повідомив у facebook

За його словами, з міністром оборони Німеччини він обговорив ситуацію на фронті та першочергові потреби України, серед яких засоби протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та бронетехніка.

"Дякую міністру та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України. Разом сильніші!", - додав Умєров. 

  • Раніше стало відомо, що Німеччина планує надати Україні одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.
Світ
Міністерство оборони
військові
Німеччина
ППО
ЗСУ
Міністр оборони України
Рустем Умєров
Читайте також:
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
5 жовтня, 2023 четвер
Сили оборони просунулися в районі Новопрокопівки та Бахмута, - ISW
збитий "Шахед"
5 жовтня, 2023 четвер
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"
ЗСУ
4 жовтня, 2023 середа
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
17:07
Aperol
Італійська Campari намагається через суд заборонити ввезення і продаж напою Aperol у РФ
17:00
Ексклюзив
Map. Бахмут_0310
Знищили 72-гу бригаду РФ, зітремо в пил і інші: комбат 3-ї ОШБр про перспективи просування під Бахмутом
16:56
Оновлено
РФ обстріляла цивільний об'єкт на Харківщині: вбито щонайменше 49 людей, серед них дитина
16:54
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Рада ухвалила законопроєкт, що спростить командирам списання майна, - нардеп Костенко
16:00
OPINION
Олексій Мустафін
Припасти до дубу
15:58
вівчарка Джо Байдена, Командор
Собаку Джо Байдена виселили з Білого дому за те, що він покусав агентів спецслужб
15:40
Ексклюзив
гроші під час війни
Херсонська облрада оголосила закупівлю клюшок для хокею на 1,7 млн грн, - депутатка міськради Погомій
15:40
Оновлено
Чорноморський флот РФ
Росія планує розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії. Грузія відреагувала
15:39
Оновлено
Берислав. Херсонщина
Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі на Херсонщині: 2 поранених медпрацівників
15:35
У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)
15:23
групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв
У Києві підлітки обкрадали могили полеглих військових: на їхніх батьків склали адмінматеріали
15:07
Оновлено
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Окупанти поглиблюють порт Маріуполя: в Україні назвали дві можливі причини
14:58
Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти
У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський
14:58
Жозеп Боррель
"Європа не може замінити США": Боррель закликав змінити рішення про підтримку України
14:51
Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорації «ростех»
Постачає техніку та озброєння для атак по Україні: СБУ повідомила про підозру гендиректору російського "Ростеху" Чемезову
14:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з прем'єрами Іспанії та Італії: говорили про нову зброю для ЗСУ
14:20
тайфун Койну охопив південну околицю Тайваню
На Тайвань обрушився тайфун: одна людина загинула, 304 поранено
14:20
OPINION
Богдан Данилишин
Переваги та ризики режиму керованої гнучкості обмінного курсу від НБУ
14:18
Нобелівську премію-2023 з літератури отримав норвезький поет і драматург
14:04
ФІФА
"Допуск РФ на змагання обмежує права дітей з України": Мінспорту про дозвіл ФІФА збірним Росії U-17
14:02
Інфографіка
Оборонні лінії росіян на півдні України у вересні 2023
Як виглядає російська оборона на півдні. Інфографіка Texty
13:53
Прапор США
У Нью-Йорку вимагають додати історичне пояснення до всіх пам'ятників, які присвячені рабовласникам
13:52
Чернігів
У Чернігові тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів для УПЦ МП
13:38
Франкфуртський книжковий ярмарок
Франкфуртський книжковий ярмарок: Україна представить національний стенд з понад 500 книгами від 43 видавництв
13:23
Ексклюзив
Олексій Арестович
Політична кар'єра Арестовича має потужне прикриття, - нардепка Совсун
13:07
військові
В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 15 тис. військових і 11 тис. цивільних, - МВС
13:07
На Київщині авто підірвалося на протитанковій міні, є постраждалі
13:06
вакцинація
У МОЗ розповіли, скільки щеплень необхідно для повної вакцинації від COVID
13:02
ЗРК Patriot
Уперше в історії: над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони
12:54
Азов та полонені окупанти
До проєкту "Хочу жить" частіше звертаються самі окупанти, а не їхні родичі
12:45
OPINION
Сергій Руденко
5 запитань до Зеленського про вибори під час війни
12:43
Гривня, 1000 гривень, гроші
Переселенці у трьох областях України можуть отримати грошову допомогу на оренду житла
12:42
OPINION
Джеймс Слеттері
Про права власності та ситуацію на банківському ринку України
12:26
СБУ затримала угруповання, яке понад 10 років "працювало" на Вінниччині
12:15
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Один з майданчиків пропаганди РФ: НАЗК пропонує запровадити санкції проти сервісів Яндекс
11:56
дрон "Kaman"
Іран представив новий безпілотник Kaman-19
11:56
Оновлено
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президентка Словаччини оголосила про припинення військової допомоги Україні. Її радниця пояснила рішення
11:55
МВФ
"Знадобиться ще певна робота": у МВФ оцінили новий законопроєкт щодо САП
11:47
В Україну прибули два автотрансформатори, здатні забезпечити світлом пів мільйона людей
11:25
Оновлено
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV