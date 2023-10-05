Умєров провів розмову з міністром оборони Німеччини: що обговорили
Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 5 жовтня, провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом
Про це Умеров повідомив у facebook.
За його словами, з міністром оборони Німеччини він обговорив ситуацію на фронті та першочергові потреби України, серед яких засоби протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та бронетехніка.
"Дякую міністру та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України. Разом сильніші!", - додав Умєров.
- Раніше стало відомо, що Німеччина планує надати Україні одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе