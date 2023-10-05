Умєров провів розмову з міністром оборони Німеччини: що обговорили

Про це Умеров повідомив у facebook.

За його словами, з міністром оборони Німеччини він обговорив ситуацію на фронті та першочергові потреби України, серед яких засоби протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та бронетехніка.

"Дякую міністру та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України. Разом сильніші!", - додав Умєров.