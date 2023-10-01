Умєров провів розмову з міністром оборони США: про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров у неділю, 1 жовтня, провів перемовини зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Лідери говорили про військову допомогу Україні
Про це міністр оборони України написав у twitter.
"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка продовжуватиметься", - написав Умєров.
Умєров також подякував Остіну за підтримку України у війні проти РФ. За його словами, українські захисники і надалі матимуть велику підтримку на полі бою.
- Напередодні Рустем Умєров провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом.
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