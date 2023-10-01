Умєров провів розмову з міністром оборони США: про що говорили

Про це міністр оборони України написав у twitter.

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка продовжуватиметься", - написав Умєров.

Умєров також подякував Остіну за підтримку України у війні проти РФ. За його словами, українські захисники і надалі матимуть велику підтримку на полі бою.