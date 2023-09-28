Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Британії
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом
Про це пише Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері. Лідери також обговорили питання посилення української ППО.
"Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", - йдеться у повідомленні.
Натомість президент України подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.
"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу - військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", - сказав Зеленський.
- Раніше Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Франції, Великої Британії, Канади, Естонії, Угорщини, Словенії та ЄС.
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