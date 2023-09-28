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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та ЄС

28 вересня, 2023 четвер
03:58
Світ Володимир Зеленський, посли, ЄС

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Франції, Великої Британії, Канади, Естонії, Угорщини, Словенії та ЄС

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська, інформує сайт Президента України.

"Під час розмови з французьким Послом Гаелем Весьєром глава держави подякував Франції та Президенту Емманюелю Макрону за оборонну та гуманітарну підтримку нашої країни в часи розв’язаної Росією повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з Послом Великої Британії Мартіном Гаррісом наголошувалося на безпрецедентно міцному партнерстві між двома країнами. Президент України зупинився на ключових пріоритетах подальшої оборонної співпраці, наголосивши на необхідності посилення української системи ППО.

З Послом Канади Наталкою Цмоць було обговорено домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Президента України до Канади, який укотре підтвердив особливе партнерство між двома країнами.

Під час зустрічі з Послом Естонської Республіки Зеленський подякував Естонії за непохитну й предметну підтримку України під час повномасштабної російської агресії.

Зі свого боку Посол Аннелі Кольк зазначила, що для неї честь працювати в Україні й перебувати сьогодні серед українців, вона мріяла про це.

Спілкуючись із Послом Словенії Матеєю Превольшек, Глава Української держави відзначив вагому допомогу з боку цієї країни, насамперед 10 пакетів оборонної підтримки, а також гуманітарну допомогу, надану з початку широкомасштабної російської агресії.

Під час зустрічі з Послом Угорщини Анталом Хеізером Володимир Зеленський висловив сподівання на участь угорського керівництва в другому Міжнародному саміті щодо продовольчої безпеки.

Вітаючи з призначенням нового Посла ЄС в Україні Катаріну Матернову, Президент зазначив, що євроінтеграція є одним із ключових пріоритетів для нашої країни, дуже важливим для всього українського суспільства – і для цивільних, і для військових.

"Ми маємо виклик, але дуже приємний для нас – почати переговори щодо майбутнього членства в ЄС", – зазначив Володимир Зеленський.

  • Нагадаємо, 21 червня президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
ЄС
Франція
Естонія
Словенія
Володимир Зеленський
Угорщина
Велика Британiя
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