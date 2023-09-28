Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та ЄС

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська, інформує сайт Президента України.

"Під час розмови з французьким Послом Гаелем Весьєром глава держави подякував Франції та Президенту Емманюелю Макрону за оборонну та гуманітарну підтримку нашої країни в часи розв’язаної Росією повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з Послом Великої Британії Мартіном Гаррісом наголошувалося на безпрецедентно міцному партнерстві між двома країнами. Президент України зупинився на ключових пріоритетах подальшої оборонної співпраці, наголосивши на необхідності посилення української системи ППО.

З Послом Канади Наталкою Цмоць було обговорено домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Президента України до Канади, який укотре підтвердив особливе партнерство між двома країнами.

Під час зустрічі з Послом Естонської Республіки Зеленський подякував Естонії за непохитну й предметну підтримку України під час повномасштабної російської агресії.

Зі свого боку Посол Аннелі Кольк зазначила, що для неї честь працювати в Україні й перебувати сьогодні серед українців, вона мріяла про це.

Спілкуючись із Послом Словенії Матеєю Превольшек, Глава Української держави відзначив вагому допомогу з боку цієї країни, насамперед 10 пакетів оборонної підтримки, а також гуманітарну допомогу, надану з початку широкомасштабної російської агресії.

Під час зустрічі з Послом Угорщини Анталом Хеізером Володимир Зеленський висловив сподівання на участь угорського керівництва в другому Міжнародному саміті щодо продовольчої безпеки.

Вітаючи з призначенням нового Посла ЄС в Україні Катаріну Матернову, Президент зазначив, що євроінтеграція є одним із ключових пріоритетів для нашої країни, дуже важливим для всього українського суспільства – і для цивільних, і для військових.

"Ми маємо виклик, але дуже приємний для нас – почати переговори щодо майбутнього членства в ЄС", – зазначив Володимир Зеленський.