Канада призначила послом в Україні Наталку Цмось
Уряд Канади призначив нового посла в Україні: замість Лариси Ґаладзи дипломатичну місію у Києві очолить Наталка Цмоць
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.
"Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу", - йдеться у заяві.
У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць "відображає відданість Канади цим важливим відносинам".
"Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що новопризначений посол знає українську мову й "має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді".
У МЗС також додали, що вона слугуватиме "очима та вухами Канади в Києві" та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну "в цей складний час і в довгостроковій перспективі".
Наталка Цмоць обіймала посаду директора відділу науки й парламентської мережі в Міністерстві державної служби Канади, куди перейшла з Міністерства у справах корінних народів.
Вона також працювала у Міністерствах оборони та охорони здоровʼя. У 2011-2013 роках була радником із питань технічної співпраці в посольстві Канади в Україні.
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