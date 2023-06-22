Зеленський прийняв вірчі грамоти п'яти нових послів
Президент Володимир Зеленський 21 червня прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Королівства Норвегія Хелене Санд Андресен, посла Швейцарської Конфедерації Фелікса Бауманна, посла Азербайджанської Республіки Сеймура Мардалієва, посла Ісламської Республіки Пакистан Надіра Хана та Посла Ісландії Ханнеса Хейміссона, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.
Церемонія вручення вірчих грамот послів традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе