Зеленський прийняв вірчі грамоти п'яти нових послів

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Королівства Норвегія Хелене Санд Андресен, посла Швейцарської Конфедерації Фелікса Бауманна, посла Азербайджанської Республіки Сеймура Мардалієва, посла Ісламської Республіки Пакистан Надіра Хана та Посла Ісландії Ханнеса Хейміссона, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.

Церемонія вручення вірчих грамот послів традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".