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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії

20 січня, 2023 п'ятниця
21:22
Світ

Церемонія вручення вірчих грамот відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" сьогодні, 20 січня

Про це повідомили в Офісі президента України 

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Республіки Кіпр Міхаліса Захаріоглу, посла Республіки Австрія Арада Бенкьо, посла Фінляндської Республіки Яакко Лехтовірти та посла Держави Лівія Осами Аблгасема, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.

Глава держави подякував новопризначеним послам за солідарність і те, що в такий складний час вони перебувають разом з українцями в Києві, "особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами з боку держави-терориста".

Приймаючи вірчі грамоти в посла Кіпру, Зеленський відзначив гуманітарну допомогу, яку Кіпр надає Україні з початку широкомасштабного російського вторгнення, а також підтримку нашої країни на міжнародних майданчиках.

У розмові з послом Австрії Зеленський подякував цій країні за активну гуманітарну підтримку України та наших громадян, окремо відзначивши тепле ставлення австрійців до вимушених переселенців з України. Президент закликав Австрію активно долучатися до практичного втілення міжнародних ініціатив: формули миру, Grain from Ukraine та створення міжнародного трибуналу за злочин російської агресії. 

Послу Фінляндії Зеленський подякував за ухвалений напередодні дванадцятий пакет оборонної підтримки. та висловив сподівання на підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Під час розмови з послом Лівії Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена вийти “на інший рівень відносин між нашими державами". Він запросив Лівію приєднатися до реалізації формули миру, а також ініціативи Grain from Ukraine. Окрім того, додав, що Україна зацікавлена у розширенні представництва вітчизняного бізнесу в Африці й має намір посилити свою дипломатичну присутність на континенті вже цього року.

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