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Умєров відвідав позиції бригад на східному напрямку: перевірив обстановку на фронті та вручив нагороди

8 жовтня, 2023 неділя
12:51
Війна з Росією

Міністр оборони України Рустем Умєров приїхав на позиції бойових бригад на східному напрямку, щоб перевірити хід наступальних дій та вручити нагороди військовим

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Очільник Міноборони Рустем Умєров відвідав позиції оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", де командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності "Хортиці", склад сил та засобів противника та напрямки його ймовірних дій.

Умєров також відвідав 24-ту окрему механізовану бригаду ім. короля Данила, 92-гу окрему штурмову бригаду ім. кошового отамана Івана Сірка, 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр", 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 5 окрему штурмову бригаду.

На основному командному пункті Бахмутського напрямку командир доповів Умєрову про оперативну обстановку, ознайомив зі складом сил та засобів підрозділів та діями ворога.

На командному пункті 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, командир бригади полковник Павло Федосенко доповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності підрозділу, а військовослужбовці бригади подарували Умєрову стилізований прапор бригади.

У 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Умєров приділив увагу особливостям застосування безпілотників, а командир бригади полковник Павло Паліса поділився досвідом ураження ворога FPV дронами.

"Розробка нових технологій — один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим", - зазначив Умєров.

У кожній з відвіданих військових частин Умєров поспілкувався з військовослужбовцями й нагородив воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони, вручив нагородну зброю й особисто подякував усім захисникам.

Фото: Міністерство оборони України


Фото: Міністерство оборони України


Фото: Міністерство оборони України

 
  • Північніше та південніше Бахмута ситуація дуже складна, але ініціатива перебуває на боці ЗСУ, повідомив Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Україна
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Рустем Умєров
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