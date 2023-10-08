Умєров відвідав позиції бригад на східному напрямку: перевірив обстановку на фронті та вручив нагороди

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Очільник Міноборони Рустем Умєров відвідав позиції оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", де командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності "Хортиці", склад сил та засобів противника та напрямки його ймовірних дій.

Умєров також відвідав 24-ту окрему механізовану бригаду ім. короля Данила, 92-гу окрему штурмову бригаду ім. кошового отамана Івана Сірка, 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр", 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 5 окрему штурмову бригаду.

На основному командному пункті Бахмутського напрямку командир доповів Умєрову про оперативну обстановку, ознайомив зі складом сил та засобів підрозділів та діями ворога.

На командному пункті 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, командир бригади полковник Павло Федосенко доповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності підрозділу, а військовослужбовці бригади подарували Умєрову стилізований прапор бригади.

У 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Умєров приділив увагу особливостям застосування безпілотників, а командир бригади полковник Павло Паліса поділився досвідом ураження ворога FPV дронами.

"Розробка нових технологій — один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим", - зазначив Умєров.

У кожній з відвіданих військових частин Умєров поспілкувався з військовослужбовцями й нагородив воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони, вручив нагородну зброю й особисто подякував усім захисникам.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України