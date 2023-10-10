Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку й нагородив військових

Про це він повідомив у Facebook.

"Заслухали командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, визначили проблемні питання та шляхи їхнього вирішення. З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки", - написав Умєров.

Міністр оборони ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ "Запоріжжя", а також обговорив із керівництвом оперативного угруповання військ нагальні потреби підрозділів, а саме у системах протиповітряної оборони, безпілотних авіаційних комплексах і системах радіоелектронної боротьби.

"Мав честь нагородити наших воїнів, які проявили себе в боях з ворогом", - зазначив Умєров.