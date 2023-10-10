Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку й нагородив військових
Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав позиції Сил оборони на Таврійському напрямку й дізнався про потреби військових, зокрема у системах ППО та РЕБ
Про це він повідомив у Facebook.
"Заслухали командувача ОСУВ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, визначили проблемні питання та шляхи їхнього вирішення. З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки", - написав Умєров.
Міністр оборони ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ "Запоріжжя", а також обговорив із керівництвом оперативного угруповання військ нагальні потреби підрозділів, а саме у системах протиповітряної оборони, безпілотних авіаційних комплексах і системах радіоелектронної боротьби.
"Мав честь нагородити наших воїнів, які проявили себе в боях з ворогом", - зазначив Умєров.
- 8 жовтня Умєров відвідав позиції бригад на східному напрямку.
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