"Умисна дезінформація": Міноборони спростувало заяву Кремля про ПВК США та "провокації з хімзброєю" на Донбасі

Про це повідомляє Центр оперативного інформування Міноборони.

"Це умисна дезінформація. В Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що єдина загроза миру й безпеці Україні йде від російських окупаційних військ. Росія використовує у війні не лише збройну агресію, а й інформаційні операції, зокрема, поширення дезінформації.



У пресслужбі нагадали, як у 2018 році Російська Федерація розповсюджувала неправдиві дані про "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці". Однак, у зверненні наголосили, що слова Шойгу вже не є просто черговим фейком РФ, це заява вищого воєнно-політичного керівництва, отже до цього потрібно ставитись серйозно.



"Оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі", - підкреслили в Міноборони.



У відомстві зазначили, що Збройні сили України поважають міжнародне гуманітарне право, дотримуються Мінських домовленостей і тримають оборону своїх рубежів.



Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині.

У МЗС України спростували заяви Шойгу та назвали це "масованою дезінформацією та прикриттям".

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