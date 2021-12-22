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Головна війна з Росією "Умисна дезінформація": Міноборони спростувало заяву Кремля про ПВК США та "провокації з хімзброєю" на Донбасі

"Умисна дезінформація": Міноборони спростувало заяву Кремля про ПВК США та "провокації з хімзброєю" на Донбасі

22 грудня, 2021 середа
17:15
війна з Росією Міноборони

Міністерство оборони України спростувало заяву очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу про перебування на Донбасі бійців приватних військових компаній США, які нібито готують провокації "з хімічними компонентами"

Про це повідомляє Центр оперативного інформування Міноборони.

"Це умисна дезінформація. В Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що єдина загроза миру й безпеці Україні йде від російських окупаційних військ. Росія використовує у війні не лише збройну агресію, а й інформаційні операції, зокрема, поширення дезінформації.

У пресслужбі нагадали, як у 2018 році Російська Федерація розповсюджувала неправдиві дані про "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці". Однак, у зверненні наголосили, що слова Шойгу вже не є просто черговим фейком РФ, це заява вищого воєнно-політичного керівництва, отже до цього потрібно ставитись серйозно.

"Оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі", - підкреслили в Міноборони.

У відомстві зазначили, що Збройні сили України поважають міжнародне гуманітарне право, дотримуються Мінських домовленостей і тримають оборону своїх рубежів.
 

 
  • Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині. 
  • У МЗС України спростували заяви Шойгу та назвали це "масованою дезінформацією та прикриттям".

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