Масована дезінформація та прикриття для подальших провокацій, - МЗС України щодо заяв РФ про ПВК США на Донбасі

Про це передає Радіо Свобода.



Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.



Крім того, він закликав російське керівництво припинити ворожу риторику й мову ультиматумів.



Також у МЗС наголосили, що "повернення Москви в констурктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами".

Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині.

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