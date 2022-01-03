Унаслідок аварії на водоканалі тимчасово припинена подача води в ОРДЛО

Про це повідомляють у Луганській ОДА.



"Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області", - пояснили в заяві.



Спільний центр і контролю та координації повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші між Україною й РФ під час проведення ремонтних робіт.



У Луганській облдержадміністрації зазначили, що над відновленням водопостачання вже працюють. За прогнозами фахівців, ремонті роботи триватимуть до 5 січня.



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