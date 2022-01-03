Унаслідок аварії на водоканалі тимчасово припинена подача води в ОРДЛО
3 січня у зв'язку з аварією на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води
Про це повідомляють у Луганській ОДА.
"Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області", - пояснили в заяві.
Спільний центр і контролю та координації повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші між Україною й РФ під час проведення ремонтних робіт.
У Луганській облдержадміністрації зазначили, що над відновленням водопостачання вже працюють. За прогнозами фахівців, ремонті роботи триватимуть до 5 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе