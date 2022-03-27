Унаслідок обстрілів на Луганщині під завалами перебувають люди, - Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає "Еспресо. TV".

Зазначається, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Також внаслідок руйнування одного з будинків у місті Рубіжне під завалами опинились місцеві мешканці, у тому числі дитина.

Обстрілами пошкоджено об’єкти інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів розпочались пожежі.

"У м. Лисичанськ оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував ворожі обстріли", - пишуть поліцейські, які продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.

Нагадаємо, три роки за ґратами. У Харкові затримали торговця "гуманітаркою"

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