Унаслідок обстрілів на Луганщині під завалами перебувають люди, - Нацполіція
Протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське
Про це повідомляє Національна поліція України, передає "Еспресо. TV".
Зазначається, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Також внаслідок руйнування одного з будинків у місті Рубіжне під завалами опинились місцеві мешканці, у тому числі дитина.
Обстрілами пошкоджено об’єкти інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів розпочались пожежі.
"У м. Лисичанськ оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував ворожі обстріли", - пишуть поліцейські, які продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.
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