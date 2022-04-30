Унаслідок ракетного удару по Одесі виведено з ладу злітно-посадкову смугу аеропорту

Про це йдеться в телеграмі Одеса. Офіційно.



"Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе", - зазначили в повідомленні.



В Одеській міській раді нагадали громадянам, що поширення інформації про бойові дії обмежене в часі й має бути узгоджене з військовим командуванням.

29 квітня окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною.

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