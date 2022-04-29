Окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною
Російські війська збільшують кількість безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю
Про це 29 квітня повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Він зауважив, що окупанти у Чорному морі продовжують ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку.
"За допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", – розповів Братчук.
Він також звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Спікер ОВА закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.
- У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети.
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