Окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною

Про це 29 квітня повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Він зауважив, що окупанти у Чорному морі продовжують ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку.



"За допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", – розповів Братчук.

Він також звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Спікер ОВА закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети.