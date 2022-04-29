English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною

Окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною

29 квітня, 2022 п'ятниця
08:26
війна з Росією Одеса

Російські війська збільшують кількість безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю

Про це 29 квітня повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Він зауважив, що окупанти у Чорному морі продовжують ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку.

"За допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", – розповів Братчук.

Він також звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Спікер ОВА закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

  • У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Одеса
Одеська область
повітряна розвідка
війна новини
Читайте також:
27 квітня, 2022 середа
Начальник Генштабу ЗС РФ Гєрасімов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку, - Defence Express
Автор Сергій Згурець
28 квітня, 2022 четвер
Чому начальник генштабу збройних сил Росії приїхав в Ізюм. Колонка Сергія Згурця
28 квітня, 2022 четвер
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.67
    Продаж 33.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 квітня
08:23
окупанти
На Запоріжжі окупанти прикриваються цивільними, агітують підприємців торгувати товарами з окупованого Криму та вводити "рубльову зону"
08:15
Росіяни вчергове обстріляли з "градів" села на Дніпропетровщині, пошкоджено господарські будівлі
07:55
Росіяни за добу 10 разів обстріляли міста на Луганщині, пошкоджено житлові та господарчі будівлі
07:30
Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла
Королівська родина Великої Британії зустрінеться із українською громадою в Оттаві
07:11
окупанти Маріуполь
Росіяни зосередили зусилля на утриманні позицій біля Харкова, а також обмежують пересування та затримують місцевих жителів на окупованих територіях, - Генштаб
07:10
Зруйновані Ірпінь, Буча, Маріуполь: у конгресі США відкрили фотовиставку українських міст, які постраждали від окупантів
06:42
Росія зруйнувала 39 українських медзакладів під час повномасштабної війни. На їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн
06:35
Литва прапор
Литва та Польща допоможуть Україні оцифрувати її культурну спадщину
06:30
"Рома"
Ліга конференцій: результати матчів півфіналу
06:24
Придністров'я
Ізраїль, Німеччина і Болгарія рекомендували своїм громадянам покинути територію невизнаного Придністров'я
06:00
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: результати матчів півфіналу
05:30
Канада
Сенат Канади визнав дії росіян в Україні геноцидом
05:06
обстріл Харків
Росія виконала понад 1900 ракетних пусків по території України за час війни, - Пентагон
04:35
безпілотнив ОБСЄ
ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні
03:42
Київ, авіаудар
США вивчають мету і наслідки авіаудару по Києву
02:44
Тайсон Ф'юрі
Бій з Усиком ніколи не відбудеться. Я на пенсії, - Ф'юрі зробив категоричну заяву про поєдинок з українцем
02:14
росія хакер
Держспецзв'язку попереджає: Кіберзловмисники використовують для атак електронні листи зі шкідливим вкладенням
01:55
Київ, авіаудар
Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, - Боррель
01:40
Манчестер Сіті
"Шахтар" збирається провести благодійний матч з "Манчестер Сіті"
01:34
Школа
У мерії Харкова повідомили, коли планують закінчити навчальний рік
01:09
хокей, Україна
Україна програла Польщі в серії булітів на ЧС з хокею
00:50
ППО
За добу ППО уразила 15 повітряних об'єктів РФ: серед них 1 літак і 5 крилатих ракет
00:45
Антоніу Гутерреш у Києві після обстрілів російськими ракетами
Гутерреш шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті, - BBC
00:39
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 29 квітня
00:28
Джон Салліван
"Ми не беремо участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї", - посол США у Росії
00:26
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" Ярмоленка програв "Айнтрахту" у півфіналі Ліги Європи
00:17
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня
00:05
Польща розпочинає військові навчання
Польща розпочинає масштабні військові навчання
2022, четвер
28 квітня
23:59
Крилата ракета
На Хмельниччині відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт, - голова ОВА
23:52
Міст під Мелітополем
Стратегічний міст на тимчасово окупованій території під Мелітополем підірвали воїни українських ССО
23:27
ЗСУ
На східних напрямках українські захисники знищили 42 окупантів та 3 танки
23:26
Оновлено
Конгрес США
Палата представників Конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України
23:24
Оновлено
Київ, авіаудар
У Києві пролунали вибухи. Влучили у житловий будинок. 5 людей врятовано, 10 - постраждали
23:16
окупанти
Росія зосередила 92 тактичні групи в Україні, ще 20 - у резерві, - Пентагон
23:13
Канадські військовослужбовці вчать українських колег стріляти гаубицями M777, - міністр оборони Канади
23:01
Антоніу Гутерреш
Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зумів перешкодити Росії вчинити агресію щодо України
22:56
Зеленський
Ракетні удари по Києву, де перебуває Генсек ООН – це намагання російського керівництва принизити глобальні інституції, – Зеленський
22:25
Олаф Шольц
Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України, - Шольц
22:24
Петро Порошенко
Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії, - Петро Порошенко
22:22
ООС ЗСУ
У зоні ООС українські захисники відбили 9 атак ворога та знищили 6 танків і один літак
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV