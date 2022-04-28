Сили ППО над Одеським районом збили три ворожі ракети

Про це повідомив голова Одеська ОВА Максим Марченко у Telegram.

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, усі збили сили протиповітряної оборони.

"Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони, в небі над Одеськими районами були збиті три ворожі ракети. Які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – розповів голова ОВА.

Також відомо, що 27 квітня ворог намагався здійснити розвідку безпілотником, однак він також був збитий.

Учасник російсько-української війни, нардеп Роман Костенко вважає, що цілком вірогідно, що РФ буде просуватися на південному напрямку. Та висадка морського десанту РФ в Одесі можлива тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва.

Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що без сухопутного коридору через Миколаїв, висадка російського морського десанту в Одесі малоймовірна.

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