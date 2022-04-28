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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО над Одеським районом збили три ворожі ракети

28 квітня, 2022 четвер
20:52
війна з Росією Окупанти запустили дві ракети

У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети

Про це повідомив голова Одеська ОВА Максим Марченко у Telegram.

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, усі збили сили протиповітряної оборони. 

"Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони, в небі над Одеськими районами були збиті три ворожі ракети. Які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – розповів голова ОВА. 

Також відомо, що 27 квітня ворог намагався здійснити розвідку безпілотником, однак він також був збитий.

  • Учасник російсько-української війни, нардеп Роман Костенко вважає, що цілком вірогідно, що РФ буде просуватися на південному напрямку. Та висадка морського десанту РФ в Одесі можлива тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва.
  • Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що без сухопутного коридору через Миколаїв, висадка російського морського десанту в Одесі малоймовірна.
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Одеса
Одеська область
ППО
ракетний удар
війна новини
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