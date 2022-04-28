Висадка російського десанту в Одесі без сухопутного коридору через Миколаїв - авантюра, на яку Росія навряд чи піде, - військовий аналітик Левін

Таку думку він висловив в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"Потрібно розуміти, що висадка морського десанту потребує декілька сотень чоловік. Росія майже всі свої сили, які здатні на морський десант, використала для сухопутних операцій на Півдні Україні. Висадка десанту - дуже складна операція, оскільки вони дуже вразливі. Без сухопутного коридору через Миколаїв така операція буде дуже складною. Атака з невизнаного Придністров’я теж малоймовірна. Там знаходиться до 1500 російських військових. Якщо до цих сил додати ще кілька тисяч мобілізованих, то цього теж не достатньо. Адже, в невизнаному Придністров’ї немає важкого озброєння. Це не ті сили, які можуть блокувати Одесу", - пояснив Левін.



Левін також наголосив, що висадка морського десанту з гвинтокрилами легко знищується артилерією на березі моря. За словами Левіна, на Заході висадка морського десанту відбувається тільки при повному вогневому домінуванню на полі бою та контролі авіації в повітрі.



"Операція з висадкою морського десанту є дуже складною. На Заході такі операції проводяться тільки при повній домінації засобів вогневого ураження та контролі авіації в повітрі. В Росії немає контролю в повітрі. Україна може наносити удари тоді, коли це потрібно. Тобто, домінації на полі бою Росія немає. Тому, висадка російського морського десанту в Одесі є авантюрою для Росії. Однак, потрібно припускати вірогідність такої операції, оскільки логіки та здорового глузду там немає”, - додав Левін.



23 квітня в Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені

На Одещині російські окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та продовжують вести обстріл інших областей із акваторії Чорного моря

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb