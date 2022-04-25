На Одещині окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та ведуть обстріл інших областей із Чорного моря, - речник ОВА

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



За словами речника ОВА, ніч в Одесі та області пройшла спокійно та без ворожих обстрілів, незважаючи на сигнали тривоги.

За попередніми даними, російські окупанти продовжують атакувати інші регіони України із акваторії Чорного моря. Крім того, росіяни намагаються посилити інтенсивність повітряної розвідки на території Одеси та області.

Незважаючи на це, сили ППО України ефективно контролюють небо.



ОВА також повідомляє про спроби окупантів вести психологічний тиск на мешканців Одещини за допомогою інформаційно-психологічних атак та вкидання фейків.

Ситуація залишається контрольованою.



Нагадаємо, 23 квітня в Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені