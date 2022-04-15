Унаслідок російських обстрілів у Харкові постраждали дев'ять кладовищ і Меморіал жертвам тоталітаризму

Про це заявили в Харківській міськраді.



"Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 20 об'єктів КП "Ритуал" було понівечено 9 цвинтарів, а також Меморіал жертв тоталітаризму в Лісопарку", - ідеться в повідомленні.





Зруйновано адмінбудівлі цвинтарів, пошкоджені та знищені надгробні спордуди.



У міській раді нагадали, що Меморіальний комплекс жертв тоталітаризму в Харкові відкрили 17 червня 2000 року.





"На цвинтарі перепоховані останки 4 302 військовополонених поляків, з них 493 офіцери - жертви так званого українського Катинського списку. У 60 менших могилах поховані останки 2746 громадян колишнього СРСР різних національностей, які стали жертвами НКВС у 1937-1938 роках", - додали в міськраді.



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