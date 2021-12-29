Унаслідок російсько-української війни загинули 152 дитини, - Офіс омбудсмана

Про це повідомили в Офісі омбудсмана, передає РБК-Україна.



Загалом постраждали від війни на Сході України 73 332 дитини. З них:

73 236 - зазнали психологічного насильства;

95 - отримали поранення, контузію чи каліцтво;

1 - постраждала від сексуального насилля;

152 - загинули.

"Майже півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги. Зростає покоління, оточене насильством і страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє", - додали в ЮНІСЕФ.



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