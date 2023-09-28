Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ТЕС на півдні України: ситуація в енергосистемі
Увечері 27 вересня внаслідок масованих обстрілів ворога було пошкоджено теплоелектростанцію на півдні. Загалом знеструмлено 404 населені пункти України
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - йдеться у повідомленні.
Триває планова ремонтна кампанія на енергооб'єктах, але генерація покриває потреби споживачів. Водночас на четвер заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 131 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт.
"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт", - розповіли в Укренерго.
Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго 7 областей. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Ремонтні роботи проводяться з дозволу військових.
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