Повідомлення про це розміщено на сайт агентства.

S&P Global Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті "CCC+/C" з "SD/SD" і довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій до "CCC+" з "D". Прогноз по довгострокових рейтингах – стабільний.

На думку агентства, Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, проте її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.

Як уточнює S&P, уряд України реструктурував єврооблігації на суму в розмірі 22,6 млрд доларів, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько 1,5 млрд доларів після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці.

Нагадаємо, в середині серпня те ж агентство S&P, а також Fitch понизили кредитний рейтинг України до "обмеженого дефолту". Тоді вони заявляли, коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності, агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту, а її рейтинг буде підвищено з 'SD'.

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