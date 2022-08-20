Уникнули дефолту. Агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України
Рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до "CCC+/C" з "SD/SD"
Повідомлення про це розміщено на сайт агентства.
S&P Global Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті "CCC+/C" з "SD/SD" і довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій до "CCC+" з "D". Прогноз по довгострокових рейтингах – стабільний.
На думку агентства, Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, проте її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.
Як уточнює S&P, уряд України реструктурував єврооблігації на суму в розмірі 22,6 млрд доларів, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько 1,5 млрд доларів після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці.
- Нагадаємо, в середині серпня те ж агентство S&P, а також Fitch понизили кредитний рейтинг України до "обмеженого дефолту". Тоді вони заявляли, коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності, агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту, а її рейтинг буде підвищено з 'SD'.
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