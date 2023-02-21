United24 випустили спецпартію солі з Соледару до річниці повномасштабного вторгнення
Фандрайзингова платформа United24 та "Артемсіль" до річниці повномасштабного вторгнення випустили спеціальну партію солі, гроші з якої підуть на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР
Про це інформує платформа United24.
Спеціальна партія солі називається "Міць. Українська кам'яна".
"У квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль. Цехи величезного підприємства "Артемсіль" згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім", - ідеться в повідомленні.
Утім зараз вдалося знайти 20 тонн солі, яку видобували в шахтах Соледара. Її розділили на 100 тис. пачок. Їх продаватимуть у магазинах "Сільпо" та в онлайн-магазині Rozetka.
Придбати пачку солі "Міць. Українська кам'яна" можна за 500 грн. 465 грн з продажу кожної пачки направлять на формування флотилії дронів-камікадзе для Головного управління розвідки.
Ілюстрації до упакування спеціальної партії солі створив український дизайнер Артем Гусєв.
"Його варіант, в якому слово "Сіль" замінене на "Міць", а кам'яна квітка — на тризуб, став вірусним: ілюстрацію встановлювали на аватари в соціальних мережах та публікували в медіа. Ми втілили ідею Артема в життя", - зазначили в повідомленні.
- 12 січня в Україну прибув CEO Uber Дара Хосровшахі, який передав на купівлю реанімобілів $3 млн, зібрані в рамках акції компанії в UNITED24 та з власних коштів.
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