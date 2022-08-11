"Університатя Крайова" - "Зоря": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі конференцій
Сьогодні, 10 серпня, луганська "Зоря" зіграє проти румунської "Університатя Крайова" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для "Зорі" протистояння з "Університетою Крайовою" - стартове у кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч закінчився перемогою українців з рахунком 1:0.
У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.
Якщо "Зоря" пройде "Університатю", то у плей-офф кваліфікації зустрінеться з переможцем пари "Лугано" - "Маккабі Беер-Шева".
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд. Матч-відповідь
11 серпня
"Університатя Крайова" (Румунія) - "Зоря" (Україна)
Крайова, стадіон "Йон Облеменко"
Початок о 20:30
Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2" (прим. - зі затримкою у 15 хв)
- 5 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла румунську "Університатю Крайову".
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