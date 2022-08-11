Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для "Зорі" протистояння з "Університетою Крайовою" - стартове у кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч закінчився перемогою українців з рахунком 1:0.

У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Якщо "Зоря" пройде "Університатю", то у плей-офф кваліфікації зустрінеться з переможцем пари "Лугано" - "Маккабі Беер-Шева".

Ліга конференцій

Кваліфікація. 3-й раунд. Матч-відповідь

11 серпня

"Університатя Крайова" (Румунія) - "Зоря" (Україна)

Крайова, стадіон "Йон Облеменко"

Початок о 20:30

Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2" (прим. - зі затримкою у 15 хв)

5 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла румунську "Університатю Крайову".

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