Університет Норвегії запустив спеціальну програму вступу для українських біженців

Про це повідомляють на сайті університету.

"Ми позитивно відповіли на запит міністерства і тепер надали низку можливостей українським біженцям, які хочуть навчатися в Арктичному університеті Норвегії UiT", - каже директор адміністрації Йорген Фосланд.

На початку березня Міністерство освіти і науки звернулося до університетів і коледжів країни з проханням запропонувати навчання українським біженцям. Повідомляють, що університет в Тромсе миттєво відповів на запит і оголосив про збільшення прийому на велику кількість англомовних курсів і програм для українських біженців.

В межах цієї програми UiT пропонує 21 англомовну магістерську програму, 2 англомовні програми бакалавра, 1-річні курси норвезької мови та майже 100 індивідуальних курсів на рівнях бакалавра та магістра. Усі навчання починаються у серпні 2022 року. Вступати можуть українські біженці, які проживають у Норвегії.

Абітурієнти повинні зв’язатися з приймальною комісією Арктичного університету Норвегії UiT за адресою [email protected], щоб зареєструвати свою заяву. Огляд доступних програм і тем можна знайти тут.

23 травня в Норвегії зареєстрували 17 038 біженців з України. Також в країні зафіксували зменшення потоку вимушено переміщених людей з України.

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