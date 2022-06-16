Університет Норвегії запустив спеціальну програму вступу для українських біженців
Арктичний університет Норвегії, що розташований у місті Тромсе, пропонує для біженців з України магістерські і бакалаврські програми, а також курси норвезької мови та майже 100 індивідуальних курсів
Про це повідомляють на сайті університету.
"Ми позитивно відповіли на запит міністерства і тепер надали низку можливостей українським біженцям, які хочуть навчатися в Арктичному університеті Норвегії UiT", - каже директор адміністрації Йорген Фосланд.
На початку березня Міністерство освіти і науки звернулося до університетів і коледжів країни з проханням запропонувати навчання українським біженцям. Повідомляють, що університет в Тромсе миттєво відповів на запит і оголосив про збільшення прийому на велику кількість англомовних курсів і програм для українських біженців.
В межах цієї програми UiT пропонує 21 англомовну магістерську програму, 2 англомовні програми бакалавра, 1-річні курси норвезької мови та майже 100 індивідуальних курсів на рівнях бакалавра та магістра. Усі навчання починаються у серпні 2022 року. Вступати можуть українські біженці, які проживають у Норвегії.
Абітурієнти повинні зв’язатися з приймальною комісією Арктичного університету Норвегії UiT за адресою [email protected], щоб зареєструвати свою заяву. Огляд доступних програм і тем можна знайти тут.
- 23 травня в Норвегії зареєстрували 17 038 біженців з України. Також в країні зафіксували зменшення потоку вимушено переміщених людей з України.
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