Про це він написав у телеграмі.

Постраждали різні райони міста. Детальнішу інформацію Сєнкевич пообіцяв надати згодом.

"Обстежуємо місця обстрілів. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.

У ніч на 21 вересня росіяни обстріляли позиції ЗСУ та населенні пункти на Миколаївщині.