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Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, під удар потрапили будинки та заклади цивільної інфраструктури

22 вересня, 2022 четвер
08:55
війна з Росією Миколаїв

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що місто вночі на 22 вересня зазнало потужних обстрілів, унаслідок чого було пошкоджено будинки та заклади цивільної інфраструктури

Про це він написав у телеграмі.

Постраждали різні райони міста. Детальнішу інформацію Сєнкевич пообіцяв надати згодом.

"Обстежуємо місця обстрілів. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.

  • У ніч на 21 вересня росіяни обстріляли позиції ЗСУ та населенні пункти на Миколаївщині.

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