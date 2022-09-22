Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, під удар потрапили будинки та заклади цивільної інфраструктури
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що місто вночі на 22 вересня зазнало потужних обстрілів, унаслідок чого було пошкоджено будинки та заклади цивільної інфраструктури
Про це він написав у телеграмі.
Постраждали різні райони міста. Детальнішу інформацію Сєнкевич пообіцяв надати згодом.
"Обстежуємо місця обстрілів. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.
- У ніч на 21 вересня росіяни обстріляли позиції ЗСУ та населенні пункти на Миколаївщині.
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