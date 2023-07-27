Уночі сили ППО знищили 8 "шахедів"
Українські Сили ППО у четвер, 27 липня, знищили в небі над Україною вісім іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Ще дві ракети "калібр" уразили портову інфраструктуру Одещини
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Усього зафіксовано два пуски КР "калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідоменні.
Зазначається, що крилаті ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Знищити їх не вдалося. Унаслідок цього є пошкодження та постраждалі.
Також, за інформацією від Повітряних сил, усі безпілотники були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.
- У ніч на 27 липня Хмельниччину вдруге за декілька годин обстріляли російські агресори: було чутно вибухи, працювала ППО. Також ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини
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