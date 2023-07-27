Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Усього зафіксовано два пуски КР "калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідоменні.

Зазначається, що крилаті ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Знищити їх не вдалося. Унаслідок цього є пошкодження та постраждалі.

Також, за інформацією від Повітряних сил, усі безпілотники були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.