Хмельниччина вдруге за добу зазнала атаки РФ: працювала ППО
У ніч на 27 липня Хмельниччину вдруге за добу обстріляли російські агресори: було чутно вибухи, працювала ППО
Про нічну атаку повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йдеться у повідомленні.
Орієнтовно о 03:25 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, яка почалася близько другої години ночі.
- Нагадаємо, увечері у середу, 26 липня, російські окупанти масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема, ППО працювала на Дніпропетровщині, Хмельниччині, Київщині та Кіровоградщині. На Хмельниччині працювала ППО та зафіксовано падіння осколків ракет.
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