Хмельниччина вдруге за добу зазнала атаки РФ: працювала ППО

Про нічну атаку повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовно о 03:25 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, яка почалася близько другої години ночі.