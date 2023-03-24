Уночі ворог обстрілював Сумщину: пошкоджено будівлі, 10 людей поранені, 2 людини загинули

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Під масовану атаку потрапили Білопільська, Ворожбянська, Річківська та Миколаївська селищні громади. Ворог завдав ударів з різних типів зброї.

У Білопільській громаді по місту Білопілля росіяни завдали авіаційного удару. Також було зафіксовано 80 прильотів унаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню "град" і 20 прильотів унаслідок ударів зі ствольної артилерії. У місті унаслідок обстрілу загинули дві людини, дев'ять зазнали поранень. Також зруйновано адмінбудівлю, школу, житловий будинок. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й гуртожиток.

У Ворожбянській громаді обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Унаслідок ворожого удару людина дістала поранення, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Уночі загарбницька армія вдарила по селищу Вири, що в Річківській громаді. Було здійснено авіаційний удар і удар дроном-камікадзе. Унаслідок обстрілу пошкоджено дитсадок, адмінбудівлю, зруйновано школу. Також з артилерії вдарили по селищу Річки, унаслідок чого було пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та гімназію.

У Миколаївській громаді авіацією вдарили по агрофірмі. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також уночі обстрілювали Новослобідську громаду. Постраждалих немає.