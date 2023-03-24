Уночі ворог обстрілював Сумщину: пошкоджено будівлі, 10 людей поранені, 2 людини загинули
У ніч на 24 березня російська армія здійснила масований обстріл чотирьох громад Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули, 10 зазнали поранень
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Під масовану атаку потрапили Білопільська, Ворожбянська, Річківська та Миколаївська селищні громади. Ворог завдав ударів з різних типів зброї.
У Білопільській громаді по місту Білопілля росіяни завдали авіаційного удару. Також було зафіксовано 80 прильотів унаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню "град" і 20 прильотів унаслідок ударів зі ствольної артилерії. У місті унаслідок обстрілу загинули дві людини, дев'ять зазнали поранень. Також зруйновано адмінбудівлю, школу, житловий будинок. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й гуртожиток.
У Ворожбянській громаді обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Унаслідок ворожого удару людина дістала поранення, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
Уночі загарбницька армія вдарила по селищу Вири, що в Річківській громаді. Було здійснено авіаційний удар і удар дроном-камікадзе. Унаслідок обстрілу пошкоджено дитсадок, адмінбудівлю, зруйновано школу. Також з артилерії вдарили по селищу Річки, унаслідок чого було пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та гімназію.
У Миколаївській громаді авіацією вдарили по агрофірмі. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.
Також уночі обстрілювали Новослобідську громаду. Постраждалих немає.
- 23 березня у Сумській області було зафіксовано 68 прильотів внаслідок російських обстрілів
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