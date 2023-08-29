Уперше у світі вчені знайшли в мозку людини 8-сантиметрового черв'яка
Червоного паразита витягнули під час операції в Канберрі з пошкодженої тканини лобової частки австралійської жінки, яка народилася в Британії
Про це інформує BBC News.
Дослідники підкреслюють, що цей випадок підтверджує підвищену небезпеку передачі хвороб та інфекцій від тварин до людей. Черв'як міг перебувати в тілі жінки до двох місяців.
"Усі в цій операційній отримали шок у своєму житті, коли хірург взяв кілька щипців, щоб виявити аномалію, і вона виявилася живим 8-сантиметровим світло-червоним хробаком. Навіть якщо ви заберете фактор гидоти, це нова інфекція, ніколи раніше не задокументована у людини", - сказав лікар-інфекціоніст медзакладу Канберри Санджая Сенанаяке.
Повідомляється, що аскариди Ophidascaris robertsi поширені у килимових пітонів - неотруйних змій, що зустрічаються у більшій частині Австралії.
Австралійський експерт з паразитології Мехраб Хоссейн сказав, що жінка стала випадковим господарем після використання кормових рослин для приготування їжі - забруднених фекаліями пітона і яйцями паразитів.
Почалося все з болю в шлунку, кашлю, нічної пітливості й діареї, які переросли в збільшення забудькуватості й погіршення депресії.
Пацієнтку госпіталізували наприкінці січня 2021 року. Пізніше сканування виявило "атипове ураження в правій лобовій частці мозку". Причину її стану виявив лише ніж хірурга під час біопсії у червні 2022 року.
"Про вторгнення в мозок личинок Ophidascaris раніше не повідомлялося. Зростання личинки третьої стадії у людини-господаря примітний, враховуючи, що попередні експериментальні дослідження не продемонстрували розвитку личинок в одомашнених тварин, таких як вівці, собаки та кішки", - пише доктор Хоссейн.
Команда Австралійського національного університету повідомляє, що за останні 30 років з'явилося 30 нових видів інфекцій. Три чверті припадають на зоонозні - інфекційні захворювання, які перескочили від тварин до людини.
- Також учені з лабораторії Колд Спрінг Харбор успішно індукували перетворення клітин рабдоміосаркоми на нормальні, здорові м'язові клітини. Це прорив, який може призвести до розробки нових методів лікування цієї хвороби, а також до подібних проривів у лікуванні інших видів раку людини.
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