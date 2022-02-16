Уперше в історії жінка вилікувалася від ВІЛ
У США пацієнтка стала першою у світі жінкою, котра одужала від ВІЛ
Про це пише Reuters.
Американка з лейкемією стала першою у світі жінкою та третьою людиною, котра поборола ВІЛ. Їй пересадили стовбурові клітини від донора, який мав природну стійкість до вірусу.
До цього від ВІЛ вилікувалося двоє чоловіків.
Випадок одужання жінки є частиною дослідження під керівництвом доктора Івонн Брайсон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та доктора Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі. Так, 25 ВІЛ-інфікованим пересадили стовбурові клітини з пуповинної крові для лікування раку та інших серйозних захворювань. Людей лікують від раку, а потім пересаджують їм стовбурові клітини від стійких до ВІЛ донорів.
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