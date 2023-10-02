Уперше в Україні викривачу корупції виплатять винагороду - понад 13 млн грн

Про це інформує пресслужба ВАКС.

Зазначається, що суд затвердив угоду про визнання провини між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та колишнім першим заступником начальника податкової служби Києва. Його визнали винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди.

За підсумками угоди, обвинуваченого звільнили від 5 років ув’язнення і призначили іспитовий строк на три роки.

"Згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов’язки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні ВАКС.

Суд також конфіскував на користь держави $6 млн: з них $5,95 млн передали на підтримку Збройних Сил України, ще $50 тисяч - перерахували до бюджету.

Також вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 мільйонів 299 тисяч 950 грн.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів після його проголошення.

Суд не називає імен обвинуваченого та викривача. Проте, за повідомленнями в ЗМІ, щодо звинуваченого - йдеться про колишнього заступника київської податкової служби Миколу Ілляшенка.

Водночас, як зазначають в УП, викривачем може бути Євген Шевченко. У 2020 році він повідомив про спробу підкупу керівників антикорупційних органів за $6 млн.

Шевченко повідомив про винагороду у Facebook.

"Враховуючи, що викриття злочину відбулась три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то у підсумку я маю отримати не $500 тисяч, а "лише" $350 тисяч (13,3 млн грн), що, звісно, теж дуже непогано", − написав Шевченко.

Він також додав, що наразі розмірковує над тим, щоб "підготувати освітній курс для майбутніх викривачів, які зможуть не тільки допомагати країні нищити корупційну наволоч, а й при цьому ще дуже пристойно заробляти".

Напередодні Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та податківцем Ільяшенком у справі про спробу підкупу НАБУ та САП.

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