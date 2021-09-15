Уперше за час пандемії: заражуваність дітей коронавірусом перевищила 10%, - НАН України

Про це повідомляє Національна академія наук України.



"Із початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень, що зумовило відновлення падіння середнього віку хворих", - розповіли вчені.



При цьому, за даними НАН України, динаміка кількості нових заражень суттєво прискорилася порівняно з середніми очікуваннями і більше відповідає песимістичному сценарію розвитку епідемії.



"Можливо, це спричинено збільшенням кількості дітей серед нових виявлень, що пов'язано з початком навчального року", - припустили в НАН України.



Вчені зазначили, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.

Нагадаємо, упродовж доби 14 вересня в Україні було зареєстровано ​​4640 нових випадків COVID-19, у тому числі у 531 дитини та 95 медпрацівників.