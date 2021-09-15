Уперше за час пандемії: заражуваність дітей коронавірусом перевищила 10%, - НАН України
На початку вересня захворюваність на COVID-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії
Про це повідомляє Національна академія наук України.
"Із початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень, що зумовило відновлення падіння середнього віку хворих", - розповіли вчені.
При цьому, за даними НАН України, динаміка кількості нових заражень суттєво прискорилася порівняно з середніми очікуваннями і більше відповідає песимістичному сценарію розвитку епідемії.
"Можливо, це спричинено збільшенням кількості дітей серед нових виявлень, що пов'язано з початком навчального року", - припустили в НАН України.
Вчені зазначили, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.
- Нагадаємо, упродовж доби 14 вересня в Україні було зареєстровано 4640 нових випадків COVID-19, у тому числі у 531 дитини та 95 медпрацівників.
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